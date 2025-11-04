Anche San Siro e il Milan onorano Andrea Dallavalle

Lo Stadio Nazionale di Tokyo non bastava. Domenica sera, per qualche minuto, Andrea Dallavalle ha conquistato anche San Siro. Ospite del Milan, fra i tanti vip, per la sfida contro la Roma, l’argento mondiale nel salto triplo è stato accolto da un applauso da parte di tutto il pubblico del Meazza.

A presentarlo, direttamente lo speaker del Milan, il “milanese imbruttito” Germano Lanzoni. Mentre ad accoglierlo sul terreno di gioco è stato l’amministratore delegato della società, Giorgio Furlani, che lo aveva contattato personalmente dopo l’impresa in Giappone, consapevole della sua fede rossonera fin dalla giovanissima età.

Non a caso, dopo l’abbraccio fra Furlani e Dallavalle, all’atleta piacentino è stata donata una maglietta del Milan con stampato il cognome e il numero 64, proprio in ricordo della misura di 17,64 che è valsa al 26enne di Gossolengo l’argento iridato.

Accompagnato dal fratello Lorenzo e dal cugino Luca, Dallavalle è stato poi intervistato da Milan Tv: «I miei primi idoli milanisti? La mia è una famiglia di tifosi, da bambino ero innamorato di Kakà e Pato. Poi ho sempre seguito la squadra, anche durante la lotta scudetto del 2022, ma in quel caso ero spesso al terzo anello. Vivere la gara in questa veste, ricevendo gli applausi del pubblico, è sicuramente una grande emozione».