Anche Savi con Zanardi al Giro d'Italia Women 25 che parte da Bergamo

Sarà la seconda rappresentante piacentina alla corsa rosa, che anche quest'anno - come due anni fa - correrà insieme (seppur con casacche diverse) con l'amica di sempre Silvia Zanardi.

Al Giro d'Italia Women che scatterà domenica con la cronometro di Bergamo pedalerà forte anche Prisca Savi, classe 2002 di Carpaneto in forza alla formazione altoatesina Mendelspeck E-Work, una delle 22 squadre al via della prestigiosa corsa a tappe italiane che si concluderà domenica 13 luglio con la frazione con partenza da Forlì e arrivo all'autodromo di Imola dopo aver percorso più di 912 chilometri totali e un dislivello complessivo di 14300 metri.

«Avevo corso il Giro due anni fa con la BePink, era la mia prima esperienza, dovevo prenderci un po' le misure. E' stata sicuramente una bella avventura, sebbene ricca di incognite dato che fino a quel momento non avevo mai affrontato otto giorni consecutivi di gara. Mentalmente ora arrivo più preparata, ma sarà anche in questo caso una grande esperienza: le tappe sono più dure rispetto a due anni fa e certi dislivelli non li ho mai affrontati neanche in allenamento».

Le tappe del Giro d'Italia Women 2025: 6 luglio: Bergamo-Bergamo (14,2 chilometri) - cronometro individuale7 luglio: Clusone-Aprica (92 chilometri)8 luglio: Vezza d'Oglio-Trento (122 chilometri)9 luglio: Castello Tesino-Pianezze (142 chilometri)10 luglio: Mirano-Monselice (120 chilometri)11 luglio: Bellaria Igea Marina-Terre Roveresche (145 chilometri)12 luglio: Fermignano-Monte Nerone (150 chilometri)13 luglio: Forlì-Imola (134 chilometri).