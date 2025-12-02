Andrea Dallavalle a Lo Specchio

Forza, tenacia, tecnica e cuore: sono le parole che meglio descrivono Andrea Dallavalle, protagonista della nuova puntata de Lo Specchio di Piacenza, in onda stasera alle 20.30 su Telelibertà, a cura e con la conduzione di Nicoletta Bracchi. Il triplista piacentino delle Fiamme Gialle, laureato in economia, è uno dei talenti più limpidi dell’atletica italiana. Un atleta cresciuto al campus “Pino Dordoni”, nella "casa" di famiglia, dove l’amore per lo sport è un’eredità nel Dna.

Dallavalle si racconterà con la consueta sincerità, ripercorrendo un cammino fatto di sacrificio e di sogni: dall’infanzia tra libri e primi salti con il tecnico Ennio Buttò, alle prime vittorie, fino all’argento mondiale in Giappone con lo straordinario record personale di 17.64 metri. Un risultato che lo ha portato in una nuova dimensione, ma senza mai spezzare il legame con la sua terra.

Con Nicoletta Bracchi, l’azzurro parlerà anche delle difficoltà, degli infortuni e della forza di ripartire, del lavoro con il mental coach e del valore di indossare la maglia delle Fiamme Gialle. Fuori pista, emergerà l’uomo oltre l’atleta: la passione per le moto, il tifo per il Milan, gli amici e i luoghi che lo fanno sentire “a casa”. Tutte le puntate de Lo specchio di Piacenza sono disponibili on demand sul sito di Libertà.