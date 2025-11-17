Ansaldi e Cloralio fuori rosa, in arrivo dure squalifiche
La Bobbiese ha decido di punire i giocatori espulsi domenica per essere venuti alle mani in campo
Redazione Online
|1 ora fa
Al di là delle ovvie e pesanti squalifiche che verranno comminate dal giudice sportivo, la “bravata” commessa da Filippo Ansaldi e Mattia Cloralio (rispettivamente portiere ed esterno della Bobbiese, espulsi nel corso del derby di Fiorenzuola per essere venuti alle mani dopo un gol subito) è già sfociata nella ferma presa di posizione della società neroverde, che ha deciso di mettere entrambi fuori rosa.
Non soltanto a causa il danno di immagine arrecato al buon nome e all’illustre storia del club, ma pure quale dazio da pagare per il mancato rispetto nei confronti di compagni di squadra e staff, tanto più per le condizioni di emergenza attraversate dai trebbiensi ed in una sfida già impari, sul piano delle potenzialità, anche in situazione di parità numerica.
«Con la dirigenza – afferma il mister neroverde, Dario Bongiorni – abbiamo concertato e condiviso la decisione di punirli. Decisione revocabile nel tempo? Vedremo il da farsi più in là. Certo è che non esiste litigare tra compagni di squadra, al di là degli abituali confronti, anche costruttivi, nello spogliatoio, e tanto più nel corso di una partita cui tenevamo tantissimo quale il prestigioso ed inedito derby col Fiorenzuola».
Non soltanto a causa il danno di immagine arrecato al buon nome e all’illustre storia del club, ma pure quale dazio da pagare per il mancato rispetto nei confronti di compagni di squadra e staff, tanto più per le condizioni di emergenza attraversate dai trebbiensi ed in una sfida già impari, sul piano delle potenzialità, anche in situazione di parità numerica.
«Con la dirigenza – afferma il mister neroverde, Dario Bongiorni – abbiamo concertato e condiviso la decisione di punirli. Decisione revocabile nel tempo? Vedremo il da farsi più in là. Certo è che non esiste litigare tra compagni di squadra, al di là degli abituali confronti, anche costruttivi, nello spogliatoio, e tanto più nel corso di una partita cui tenevamo tantissimo quale il prestigioso ed inedito derby col Fiorenzuola».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Castel San Giovanni, schianto nella rotonda: auto distrutta contro il monumento degli alpini
2.
Rubano una Panda per commettere furti. Poi la riportano sotto casa, devastata
3.
Le aprono lo sportello dell'auto, lei reagisce e li mette in fuga
4.
In Val Rosello si coltivano i funghi per la prima volta: «Il profumo dei nostri boschi»