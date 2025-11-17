Ansaldi e Cloralio fuori rosa, in arrivo dure squalifiche

Al di là delle ovvie e pesanti squalifiche che verranno comminate dal giudice sportivo, la “bravata” commessa da Filippo Ansaldi e Mattia Cloralio (rispettivamente portiere ed esterno della Bobbiese, espulsi nel corso del derby di Fiorenzuola per essere venuti alle mani dopo un gol subito) è già sfociata nella ferma presa di posizione della società neroverde, che ha deciso di mettere entrambi fuori rosa.

Non soltanto a causa il danno di immagine arrecato al buon nome e all’illustre storia del club, ma pure quale dazio da pagare per il mancato rispetto nei confronti di compagni di squadra e staff, tanto più per le condizioni di emergenza attraversate dai trebbiensi ed in una sfida già impari, sul piano delle potenzialità, anche in situazione di parità numerica.

«Con la dirigenza – afferma il mister neroverde, Dario Bongiorni – abbiamo concertato e condiviso la decisione di punirli. Decisione revocabile nel tempo? Vedremo il da farsi più in là. Certo è che non esiste litigare tra compagni di squadra, al di là degli abituali confronti, anche costruttivi, nello spogliatoio, e tanto più nel corso di una partita cui tenevamo tantissimo quale il prestigioso ed inedito derby col Fiorenzuola».