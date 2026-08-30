Debutto ufficiale per il nuovo Piace di Franz
Oggi alle 16 il primo turno di Coppa Italia di Serie D contro la Correggese
Redazione Online
|1 ora fa
Senza Taugourdeau, Versari, Bakayoko e Putzolu, il Piacenza affronta oggi alle 16 il primo impegno ufficiale della stagione 2026/2027. Al Garilli, va in scena il match con la Correggese, valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Chi vince prosegue, in caso di parità subito calci di rigore.
Sulla panchina della Correggese ci sarà Nicolas Rizzelli, nella scorsa stagione alla guida della Pontenurese. Tornando agli assenti, per Taugourdeau il rientro potrebbe registrarsi domenica prossima in occasione della prima di campionato sul campo della Tritium.
PIACENZA (4-3-3): Bruno; Abbondanza, Milani, Ferri, Mazzantini; Panaioli, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini, Sereni. A disposizione: Manzi, Silva, Putzolu, Tremolada, Fofana, Trombetta, Giardino, Bassanini, Lucino, Capelli. All. Franzini.
CORREGGESE (4-3-3): Mezzadri; Giaquinto, Goleau, Calanca, Ferraresi; Taparelli, Zanchetta, Siligardi; De Tursi, Messori, Barbatosta. A disposizione: Corbatto, Gualdi, Cocconi, Zaccariello, Silipo, Pederzini, Martina, Ravaioli, Petito, Toccaceli, Omoregie. All. Rizzelli.
Arbitro: Pascali (Pistoia).