Assigeco a caccia di riscatto, Bees a Treviglio

Domenica sotto canestro nell'ottava giornata del campionato di Serie B Nazionale per Assigeco e Fiorenzuola Bees. Alle 17 al PalaBanca l'Assigeco (10 punti) ospita la matricola siciliana Siaz Piazza Armerina (4). La squadra di Humberto Manzo è reduce dal netto ko di Pistoia contro La T Tecnica Gema Montecatini, seconda sconfitta stagionale, esterna e in infrasettimanale, mentre in casa Piacenza fin qui ha calato il pokerissimo (5 vittorie su 5). «Dobbiamo - le parole del play Leonardo Valesin - subito lasciarci alle spalle la brutta prestazione di mercoledì perché ci aspetta un'altra partita molto tosta; Piazza Armerina è una squadra ben costruita, con un mix di giocatori giovani ed esperti di questa categoria. Per portare a casa i due punti servirà una prestazione fisica e soprattutto mentale di alto livello».

Un'ora più tardi, invece, i Fiorenzuola Bees andranno a far visita al Treviglio, una delle squadre nel gruppo di testa. Una buona prestazione non è bastata ai gialloblù per spuntarla nel turno infrasettimanale contro Omegna e ora la squadra di Marco Del Re cercherà il riscatto. Ancora out il lungo Riccardo Crespi.