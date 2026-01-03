Assigeco a Desio per aprire il 2026

Sarà l’Assigeco la prima squadra piacentina di Serie B Nazionale a inaugurare il 2026 sotto canestro. La squadra di Simone Lottici sarà in campo stasera alle 20.30 a Desio contro la Rimadesio (18 punti) nell’anticipo della ventesima giornata.

Domani, invece, toccherà a Bakery (ore 18 al PalaFranzanti contro la Fabo Herons Montecatini) e Fiorenzuola Bees (impegnata un’ora prima a Piazza Armerina), poi di scena - rimanendo in Sicilia - anche mercoledì alle 20.45 nel recupero di Capo d’Orlando.

In Brianza, i biancorossoblù cercheranno di iniziare al meglio l’anno solare riscattando il brutto ko casalingo di fine 2025 contro Casale Monferrato, arrivato dopo le imprese contro Legnano (in casa) e Vicenza (trasferta), che aveva tenuto Piacenza ferma a quota 22 punti.

All’andata, al Palabanca fu un match mozzafiato (85-84), deciso da due triple di Andrea Mazzucchelli, di cui una a fil di sirena, dopo una rimonta folle nel minuto finale di partita.

«Desio - il commento di coach Lottici - è una squadra giovane a cui piace correre e giocare ad alto ritmo. Dobbiamo tornare a mettere in campo la determinazione vista prima della partita di domenica scorsa per dimostrare che l’ultima sfida è stata solamente un incidente di percorso: accettiamo il risultato del campo, ma dobbiamo e vogliamo assolutamente riscattarci. Contro Casale Monferrato - aggiunge - è stata una partita strana dove non siamo riusciti a mettere sul campo la stessa energia e concentrazione viste nelle sfide precedenti. Abbiamo concesso troppe soluzioni ai nostri avversari, pensando poi di riuscire a girare la sfida. Nel quarto periodo uno sforzo importante per rientrare c’è stato, ma alcuni errori offensivi ci hanno penalizzato. Questo match è l’ennesima dimostrazione del grande equilibrio che contraddistingue questo campionato e del fatto che se non si affronta ogni gara con il massimo spirito si può fare fatica con chiunque».

La 20ª giornata

Desio-Assigeco, La T Tecnica Gema Montecatini-Vigevano, Omegna-Fidenza, domani Piazza Armerina-Fiorenzuola Bees, Capo d’Orlando-Orzinuovi, Bakery-Fabo Herons Montecatini, Treviglio-Monferrato, Vicenza-Legnano, San Vendemiano-Lumezzane.

Classifica

Vigevano 28, La T Tecnica Gema Montecatini, Orzinuovi 26, Legnano, Vicenza, San Vendemiano, Treviglio 24, Assigeco 22, Capo d’Orlando, Omegna, Fabo Herons Montecatini 20, Desio 18, Lumezzane 14, Fiorenzuola Bees, Piazza Armerina 12, Agrigento 10, Monferrato, Bakery 6, Fidenza 4.