Assigeco, coach Manzo si sente male e viene soccorso con il defibrillatore

Minuti drammatici al PalaBancaSport nel finale di partita tra Assigeco e Rimadesio Desio. Piacenza la spunta all'ultimo secondo con una tripla di Mazzucchelli in rimonta 85-84, ma poco dopo il suono della sirena gli animi agonistici lasciano spazio al silenzio di paura.

Sulla tribuna Gotico (opposta alle panchine) uno spettatore accusa un malore (per fortuna nulla di serio), ma subito dopo lo stesso accade davanti alla sua panchina al tecnico dell'Assigeco Humberto Manzo, soccorso dai sanitari anche con l'uso del defibrillatore, mentre il pubblico è stato fatto defluire dall'impianto.

Poco fa in un comunicato ufficiale, l'Assigeco ha dichiarato: "Dopo la fine della partita, coach Humberto Manzo ha avuto un evento sincopale. È stato prontamente assistito ed è stato portato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La società comunicherà tempestivamente ulteriori aggiornamenti"