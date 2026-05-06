Atenei in rete sport e non solo per universitari di Piacenza

Si terrà venerdì dalle 9, nell'Area Sport InCampus dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, "University Sports Day", evento giunto alla terza edizione e aperto, nell'ambito del Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e le istituzioni accademiche del territorio, a tutti gli studenti che frequentano gli Atenei cittadini.

Saranno circa 150 gli studenti coinvolti, che si confronteranno in sport come calcio a 5, pallavolo e basket 3vs3, oltre a partecipare ad attività dimostrative di discipline inclusive, con tanto di terzo tempo, musica e food corner a suggellare un'atmosfera di gioco e socialità. A dare il calcio d'inizio che sancirà il via della manifestazione saranno inoltre la sindaca Katia Tarasconi e Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

«Anche quest'anno una bellissima manifestazione che vedrà oltre 150 iscritti dei nostri quattro Atenei – ha sottolineato l'assessore Francesco Brianzi – per questi ragazzi la giornata significa aggregazione, conoscere culture diverse, ma anche inclusione perché avranno la possibilità di sperimentare sport come il baskin o il sitting volley, e la degna conclusione con il terzo tempo e le premiazioni supportate dal nostro Coni. Una rete associativa e universitaria che si è messa insieme per giocare, ma in questo gioco c'è anche tanta salute visto che a 50 ragazzi verrà offerto il certificato medico-sportivo sostenuto da ER.GO. ed Emilia Romagna per incentivare la pratica di sport e attività fisica».