Atletica Piacenza a trazione tricolore, in sei agli Italiani

L’Atletica Piacenza continua a brillare nel panorama regionale con una serie di risultati di altissimo livello ottenuti nelle ultime settimane. La società emiliana può festeggiare ben sei atleti qualificati per i Campionati Italiani, un risultato che testimonia il grande lavoro svolto da atleti e tecnici.

A guidare il gruppo c’è Lorenzo Cesena, che ha conquistato la qualificazione nei 400 ostacoli ai Campionati Italiani Assoluti, dimostrando maturità tecnica e grande continuità di rendimento. Tra le U23 spicca Emma Casati, che ha centrato il minimo nei 5000 metri, consolidando la sua crescita nelle lunghe distanze.

In campo Juniores, Anna Pissarotti si è confermata una delle punte di diamante della squadra piacentina, ottenendo il minimo sia nei 100 ostacoli che nei 400 ostacoli. Chiara Sverzellati, invece, ha timbrato il pass per i 100 metri Juniores, confermando il proprio talento nella velocità.

Alle già brillanti qualificazioni si sono aggiunte, nel fine settimana del 17-18 maggio durante i Campionati di Società Allievi a Modena, quelle di Bryan Cattabriga e Giorgio Corrini. Quest’ultimo, allenato da Andrea Rinaldi e Mattia Cavazzuti, ha vinto la medaglia d’oro nel lancio del martello Allievi con un impressionante 48,51 metri, migliorando il proprio primato personale e guadagnandosi un posto ai tricolori di categoria.

Bryan Cattabriga, allenato da Piero Masarati, ha invece centrato la qualificazione nel salto triplo grazie a un balzo da 13,32 metri, valido per l’argento nella gara e per il minimo federale.

Da segnalare anche le ottime prestazioni di altri atleti biancorossi: Michele Boselli ha sfiorato il minimo nel giavellotto con un lancio da 43,91 metri, che gli è valso la quarta posizione. Quarta anche Carolina Bussei nel lancio del disco, con un miglior lancio da 25,88 metri. Nel salto triplo, Dorothee Tine ha raggiunto la misura tonda di 11,00 metri, nuovo primato personale.

Molto bene anche il giovane Boledi, allenato da Edoardo Rossi, nei 2000 siepi, che ha chiuso al sesto posto con un ottimo 6’45”86, mentre Anna Gherardi ha ottenuto la sesta piazza nel disco con 25,31 metri.

Non sono mancati i risultati incoraggianti nemmeno ai Campionati di Società provinciali tenutisi domenica 18 maggio 2025 al Campus Pino Dordoni: Valentino Palpi ha vinto il salto triplo Cadetti con 12,53 metri, personale e misura molto vicina al minimo per i campionati nazionali. Lo stesso Palpi è anche un ottimo saltatore in alto, con un personale di 1,73 metri. Nicolò Losi, infine, ha trionfato nei 300 metri Cadetti con un eccellente 37”8, nuovo primato personale.