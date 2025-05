Atletica Piacenza, pioggia di successi su quattro fronti

È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Atletica Piacenza, impegnata tra il 24 e il 25 maggio in ben quattro sedi diverse: Grosseto, Cesena, Bressanone e Castelfranco Emilia. Gli atleti biancorossi si sono distinti in competizioni di livello regionale, nazionale e internazionale, confermando l’eccellente stato di forma del club.

La copertina del weekend va senza dubbio a Lorenzo Cesena, protagonista al Toscana Meeting Tour – Meeting Gold Assoluto di Grosseto. L’allievo di Giovanni Baldini ha firmato un brillante 51”30 nei 400 ostacoli, confermandosi tra i migliori specialisti italiani e autentico punto di riferimento dell’atletica piacentina.

Prestazione da applausi anche per Giorgio Corrini, convocato nella rappresentativa dell’Emilia-Romagna al prestigioso Brixia Meeting di Bressanone. Il giovane martellista, seguito da Andrea Rinaldi e Mattia Cavazzuti, ha chiuso al decimo posto con un nuovo primato personale di 49,03 metri, confermando la crescita costante dopo l’oro ai Campionati di Società e il minimo per gli Italiani di categoria.

Ai Campionati Regionali Assoluti di Cesena si è messo in luce Giulio Bonino, che nel salto con l’asta ha conquistato la medaglia d’argento superando quota 4,25 metri. Una misura importante per il giovane atleta allenato da Ennio Buttò, che continua a migliorarsi in una disciplina tanto affascinante quanto tecnica.

Brillanti risultati anche per la squadra Cadetti nella Finale regionale dei Campionati di Società a Castelfranco Emilia. Tra i protagonisti Valentino Palpi, primo nel salto triplo con 12,64 m (minimo per i Campionati Italiani Cadetti) e terzo nell’alto con 1,69 m. Nicolò Losi, protagonista nei 100hs e 300hs con due tempi di rilievo: 14”00 e 40”64, validi entrambi come minimi per la rassegna tricolore. Icaro Cretella, secondo nel salto in alto con il nuovo personale di 1,73 m. Lea Boiardi, quarta nell’alto con 1,50 m, suo miglior risultato in carriera.

Il bilancio del weekend conferma il momento positivo dell’Atletica Piacenza, capace di eccellere in tutte le categorie. Tra primati personali, minimi per i Campionati Italiani e convocazioni in contesti prestigiosi, il sodalizio biancorosso guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti della stagione estiva.