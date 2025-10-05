Attraverserà l'Atlantico in barca, piacentino si prepara all'impresa

Sarà molto più di una regata: per il 25enne piacentino Massimo Verhoeven, laureando in Medicina e appassionato di vela fin da bambino, la Mini Transat 2029 sarà un’avventura di 4050 miglia in solitaria attraverso l’Atlantico, senza tecnologia né contatti a terra, con viveri e acqua razionati. La partenza è da Les Sables d’Olonne, prima tappa a Santa Cruz de La Palma e arrivo a Guadalupa su un’imbarcazione di soli 6,5 metri. Per prepararsi, dal 2027 si trasferirà in Francia, partecipando a regate di 1000 e 1500 miglia fino alla partenza del 2029. L’impresa avrà anche una valenza scientifica e ambientale: con l’associazione Furia Team sosterrà la ricerca contro l’inquinamento e i cambiamenti climatici grazie al dispositivo SensOcean e a un progetto di Citizen Science per raccogliere dati sull’oceano. Collaborerà inoltre con il Politecnico di Milano per realizzare parti della barca in materiali rigenerati.

La rotta che seguirà l'imbaracazione