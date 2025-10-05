Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Attraverserà l'Atlantico in barca, piacentino si prepara all'impresa

Massimo Verhoeven, laureando in Medicina, nel 2029 parteciperà alla Mini Transat

Gabriele Faravelli
|3 ore fa
Il piacentino Massimo Verhoeven
Il piacentino Massimo Verhoeven
1 MIN DI LETTURA
Sarà molto più di una regata: per il 25enne piacentino Massimo Verhoeven, laureando in Medicina e appassionato di vela fin da bambino, la Mini Transat 2029 sarà un’avventura di 4050 miglia in solitaria attraverso l’Atlantico, senza tecnologia né contatti a terra, con viveri e acqua razionati. La partenza è da Les Sables d’Olonne, prima tappa a Santa Cruz de La Palma e arrivo a Guadalupa su un’imbarcazione di soli 6,5 metri. Per prepararsi, dal 2027 si trasferirà in Francia, partecipando a regate di 1000 e 1500 miglia fino alla partenza del 2029. L’impresa avrà anche una valenza scientifica e ambientale: con l’associazione Furia Team sosterrà la ricerca contro l’inquinamento e i cambiamenti climatici grazie al dispositivo SensOcean e a un progetto di Citizen Science per raccogliere dati sull’oceano. Collaborerà inoltre con il Politecnico di Milano per realizzare parti della barca in materiali rigenerati.
LEGGI TUTTO 
La rotta che seguirà l'imbaracazione
La rotta che seguirà l'imbaracazione

Gli articoli più letti della settimana