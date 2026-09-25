Brown incorona Fornaroli: «Pilota meraviglioso»

Sul “gioiello” piacentino Leonardo Fornaroli, pilota di riserva della McLarenin Formula 1 e apice del programma sviluppo della scuderia inglese, si è espresso con parole significative Zak Brown, amministratore delegato del “Team Papaya”. «Leonardo in Haas l’anno prossimo? Bisogna parlare con quel team - ha detto a Sky - la decisione spetta a Leonardo, un pilota meraviglioso. Siamo felici di averlo nel Team Papaya, ma saremmo anche felicissimi di vederlo in un altro team come avvio della sua carriera da pilota di Formula 1. Io penso che Fornaroli abbia una carriera molto lunga da noi, abbiamo tante macchine in pista tra Formula 1, Formula Indy e vari campionati».