Bakery, domenica ingresso gratis e tutti vestiti di rosso

La Bakery Basket chiama a raccolta tutti i piacentini. Domenica alle 18 i biancorossi giocheranno la trentottesima ed ultima partita della stagione regolare del campionato di Serie B Nazionale e con una vittoria contro la Fulgor Fidenza potrebbero, in virtù di una combinazione di altri risultati, ancora salvarsi direttamente.

Per l’occasione, la società della presidente Caterina Zanardi, ha previsto l’ingresso gratuito alla partita, con la speranza di vedere un PalaBakery ribollire di tifo e passione. «Avere le tribune colme di spettatori sarebbe un incentivo ancora maggiore a dare il massimo per la squadra», commenta la società. Per l'occasione, invita tutti gli spettatori ad indossare un indumento di color rosso.