Bakery e Bees, doppia sconfitta

Mercoledì sera da dimenticare per le squadre piacentine impegnate nel turno infrasettimanale di Serie B Nazionale valido per la 27ª giornata. Bakery e Bees finiscono ko, giovedì sera tocca all'Assigeco, nel posticipo casalingo contro Vicenza.

Bees travolti dopo tre quarti

Da un match che poteva far sperare in due punti a un secondo pesante ko consecutivo. Dopo il 58-95 di domenica scorsa nel derby contro l’Assigeco, la Bakery incassa un’altra bruciante sconfitta, questa volta casalinga, contro Desio (80-106). La squadra di coach Giorgio Salvemini regge fino a circa metà del terzo quarto, poi si scioglie come neve al sole, lasciando via libera ai brianzoli e incassando il maggior numero di punti della stagione.

Per Piacenza, più di un rammarico nell’arco della partita. Dalle pesanti ingenuità a fine primo tempo (+7 nell’ultimo minuto e due palle perse con il 47-47 all’intervallo) ai 31 punti concessi nel terzo quarto, senza contare il black out offensivo con un parziale ospite di 23-0 a cavallo tra penultimo e ultimo parziale che ha permesso ai lombardi di prendere il largo, con l’attacco biancorosso - fatta eccezione per gli spunti di Bocconcelli e Ricci prima del motore bloccato - che in precedenza aveva vissuto del primo tempo monstre nel tiro di tre di Alessandro Dore (7 su 9 dalla distanza per 23 punti all’intervallo).

Se è vero che rispetto a domenica scorsa è cresciuto il tempo in cui Piacenza è stata in partita, è evidente che non basti per trovare una vittoria che serva a rianimare una classifica che vede Morvillo e compagni fanalini di coda a 6 punti, vedendo allontanarsi anche Fidenza corsara a Lumezzane.

Il tabellino

Bakery-Desio 80-106 (22-24, 47-47, 64-78)

Bakery: Giannone 18, Morvillo 2, Bocconcelli 13, Ricci 10, Beccari 5, Korlatovic 3, Dore 26, Salvaderi, Borriello, Adamu 3, Scardoni. N.e.: Banella. All.: Salvemini

Rimadesio Desio: Bartninkas 16, Tornari, Spinelli 11, Giarelli 6, Leoni 7, Tarallo 14, Mazzoleni 1, Elli 8, Munari 21, Conte 22. All.: Quilici.

Arbitri: Caneva, Turello, D’Errico.

Fiorenzuola ko contro la capolista

Si ferma al PalaElachem l’operazione risalita del Fiorenzuola Bees, che cade in coda a una partita nella quale la pressione difensiva di Vigevano ha pagato dividendi, tenendo spesso e volentieri in rottura prolungata l’attacco ospite e poi trovando a rimbalzo le giuste risposte per mettere tutte le cose a posto. E dire che le due vittorie ottenute contro Lumezzane e Treviglio avevano offerto ai Bees la giusta serenità per approcciare alla sfida senza grossi patemi d’animo. A fare la differenza, dopo un primo quarto equilibrato, il maggiore tasso tecnico dei lombardi, che prendono presto il largo a suo di triple e non frenano più.

Il tabellino

Elachem Vigevano-Fiorenzuola Bees 82-67 (20-23, 40-31, 65-51)

Elachem Vigevano: Kancleris 8, Boglio 9, Verazzo 9, Gajic 15, Zacchigna 3, Diouf 4, Mazzantini 17, Corgnati 19, Cucchiaro, Fantoma. Ne. Fiusco. All.: Salieri.

Fiorenzuola Bees: Crespi 9, Mariani 16, Obljubech 9, Ambrosetti 6, Korsunov 3, Cecchi, Re 8, Bottioni 12, Kouassi 6, Mazburss. Ne. De Zardo. All.: Del Re.

Arbitri: De Biase, Foschini e Toscano.