Bakery e Piacenza Basket insieme alla Filodrammatici

Un gioco di squadra tutto piacentino, che abbraccia sport e cultura e a ben vedere rende il sipario alzato non solo un gioco di parole. Ieri sera il Teatro dei Filodrammatici di Piacenza ha ospitato la suggestiva presentazione della Bakery in compagnia del Piacenza Basket Club, compagini nostrane al via rispettivamente dei campionati di serie B nazionale e serie C maschile. Sul palco del teatro di via Santa Franca, nella serata condotta dal giornalista Andrea Amorini sono saliti complessivamente più di 250 tesserati biancorossi guidati dalla presidentessa Caterina Zanardi. Al vertice, la prima squadra di coach Giorgio Salvemini («Vogliamo stupire»), attesa domenica dall'esordio casalingo in B nazionale contro Orzinuovi.

L'altra compagine protagonista della serata (che ha visto musica, luci e coreografie dei ballerini di Blue Lemon Dance Studio) era il Piacenza Basket Club del presidente Paolo Zanchin, che sabato 27 settembre inizierà la sua avventura in serie C. A guidare la squadra cittadina sarà nuovamente coach Paolo Vencato, al suo secondo anno sulla panchina biancorossa. «Cercheremo di dimostrare sul campo che meritiamo di stare in questa categoria».