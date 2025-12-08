Baraccaluga nervoso e sconfitto dal Torrita

Il primo periodo di crisi in Serie B continua per il Baraccaluga, sabato sconfitto 8-3 in casa del Futsal Torrita (Siena). Terzo ko di fila per i biancorossi, che erano già caduti contro Polisportiva Villafontana (4-2) e Bagnolo (8-4) e che non vincono dalla gara dell'8 novembre sul campo di Versilia. Ma più del mese senza successi, a preoccupare i valdardesi è il troppo nervosismo delle ultime gare, fra confronti animati in campo e proteste verso l'arbitro. Sabato, a pagare le spese è stato Lorenzo Martella, espulso a inizio secondo tempo dopo un momento di tensione con un avversario. Durante l'uscita dal campo, il centrale dei piacentini è stato accusato di insulti razzisti dal pubblico di casa, versione prontamente smentita dal Baraccaluga, anche con un comunicato ufficiale. Salterà sicuramente la sfida contro la Mattagnanese di sabato al Palarquarto, ma la squalifica potrebbe vedere Martella fuori per diverse giornate. «Dobbiamo fare tutti un bagno di tranquillità, solo così possiamo riprenderci da questo momento duro», ha detto mister Cristiano Tagliavini. In casa del Torrita, il nervosismo è maturato di pari passo con la sconfitta. Baraccaluga sotto 4-0 già dopo 7 minuti, poi il gol di Martella per il 4-1 dell'intervallo. Ripresa sempre comandata dalla squadra di Siena e dopo il botta e risposta fra Marques e Palumbo con il 5-2, ecco l'espulsione di Martella a indirizzare definitivamente la gara. Altre tre reti per i padroni di casa trascinati da Benaba (poker per lui) e solo il gol della bandiera ospite con Bolognini per l'8-3 finale.