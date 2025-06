Baraccaluga, nuovo Ds e squadra ringiovanita per la B

«Che Bella storia!», quella del Baraccaluga. Anche sulle magliette celebrative, dopo l'ultima fatica della vittoria in casa di Perugia nei playoff nazionali, la B della Serie conquistata sul campo svettava rossa e maiuscola. È stata una stagione molto lunga e davvero faticosa, ma la squadra di calcio a 5 con sede a Lugagnano non ha mollato e ha raggiunto il proprio obiettivo. Poco importa se ci è riuscita attraverso gli spareggi, dopo un campionato sfuggito per pochissimo e la vittoria nella Coppa Italia regionale: «Eravamo già vicini al salto di categoria – racconta il direttore generale, Matteo Nazzaro – però è stato bello mettere la ciliegina sulla torta e conquistarlo sul campo». Fra le prime otto della coppa nazionale di Serie C1, i valdardesi sono gli unici ad aver vinto tutte le partite dei playoff. Un record in più per un'annata da incorniciare, anche se il pensiero è già rivolto al 2025/26. Pronta una riorganizzazione dirigenziale del team del presidente Danilo Prencipe: «Una nuova figura affiancherà il mio lavoro e quello dei vicepresidenti Massimiliano Tinelli e Daniele Pizzelli – continua Nazzaro – si tratta del direttore sportivo Andrea Canaider, bolognese reduce dalle esperienze importanti con Dozzese e Aposa. È già al lavoro per consolidare e migliorare la rosa, con l'obiettivo di abbassare l'età media e costruire un gruppo forte». Trattative in corso per completare il roster che sarà di nuovo affidato a mister Cristiano Tagliavini, confermatissimo insieme al suo staff. Sarà una prima volta assoluta in B per la società fondata nel 2010, che cercherà di farsi trovare pronta: «La nostra volontà sarà quella di raggiungere la salvezza il prima possibile, poi, nel caso, si apriranno altre valutazioni. Vogliamo comunque fare un campionato di buon livello», chiarisce il Dg Nazzaro. La prima grande incognita, che sarà chiarita nelle prossime settimane, è relativa al girone: il Baraccaluga potrebbe essere assegnato al raggruppamento delle altre squadre lombarde e non a quello delle emiliane.

