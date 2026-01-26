Baraccaluga spattacolo, battuto un indomabile prato

Non si ferma più il Baraccaluga che coglie la sua terza vittoria consecutiva in questo primo scorcio di 2026 e si conferma in zona playoff. Il 14esimo turno del girone C di Serie B di calcio a 5 ha regalato spettacolo al PalArquato, dove i ragazzi di mister Cristiano Tagliavini hanno dovuto faticare parecchio per battere un indomito Italgronda Futsal Prato per 4-3. I toscani gelano quasi subito il palazzetto portandosi in vantaggio con Piccirilli dopo nemmeno 2’ di gioco; serve quasi un quarto d’ora ai padroni di casa per rimettere le cose a posto e al 14’ Arduini fa 1-1. Trascorrono però altri 120 secondi e De Stefano riporta avanti il Prato, ma al 18’ Bolognini firma il 2-2. Nella ripresa botta e risposta al 2’ minuto, Araut fa 3-2 e immediatamente Pecchioli firma il pari che sembra cosa fatta, proprio all’ultimo minuto però ecco il definitivo 4-3 di Palumbo che ruba palla e metà campo, approfitta del portiere di movimento ospite e fa esplodere di gioia il PalArquato.