Baraccaluga, un esordio da favola in Serie B
Poker dei valdardesi sul campo della Poggese alla prima assoluta nella nuova categoria
Redazione Online
|2 ore fa
Un esordio da favola. Il Baraccaluga firma l'impresa del weekend con il successo per 4-1 in rimonta sul campo dei bolognesi della Poggese. Si trattava della prima assoluta nel campionato di Serie B per la matricola di mister Cristiano Tagliavini, capace di recuperare lo svantaggio iniziale nel corso della ripresa grazie alle reti Bolognini, Martella, Arduini e Ocharan. Un successo probabilmente inatteso, ma che fa ben sperare per il prosieguo della stagione valdardese che, nella prossima tappa di sabato 18 ottobre, vedrà i piacentini ospitare al PalArquato i senesi del Rapolano Terme.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sfruttamento della prostituzione, 40enne piacentino arrestato in Oltrepò
2.
«Ha detto di averla spinta giù»: la testimonianza che scuote il processo per la morte di Aurora
3.
Nuovo ospedale, ecco i tre colossi. Investimento da 296 milioni
4.
I sette cani e i sei gatti di Daniela ora cercano una nuova casa