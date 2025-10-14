Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Baraccaluga, un esordio da favola in Serie B

Poker dei valdardesi sul campo della Poggese alla prima assoluta nella nuova categoria

Redazione Online
|2 ore fa
Baraccaluga, un esordio da favola in Serie B
1 MIN DI LETTURA
Un esordio da favola. Il Baraccaluga firma l'impresa del weekend con il successo per 4-1 in rimonta sul campo dei bolognesi della Poggese. Si trattava della prima assoluta nel campionato di Serie B per la matricola di mister Cristiano Tagliavini, capace di recuperare lo svantaggio iniziale nel corso della ripresa grazie alle reti Bolognini, Martella, Arduini e Ocharan. Un successo probabilmente inatteso, ma che fa ben sperare per il prosieguo della stagione valdardese che, nella prossima tappa di sabato 18 ottobre, vedrà i piacentini ospitare al PalArquato i senesi del Rapolano Terme.

Gli articoli più letti della settimana