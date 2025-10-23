Barenghi-Bosi-Trivini Bellini: il magico trio del Pettorelli

Tris di medaglie per il Circolo Pettorelli al “Città di Forlì “ nella galassia Gran Premio Giovanissimi (Under 14). Il bilancio biancorosso è più che positivo, con la spedizione guidata dai tecnici spagnoli Albert Tena e Borja Galbany. Nei Giovanissimi, argento di Martino Barenghi e bronzo di Andrea Bosi in una categoria che ha visto in pedana anche Andrea Rizzo e Simone Ghizzinardi. Tra gli Allievi/Ragazzi, invece, terzo posto per Alexis Trivini Bellini, affiancato in competizione dai compagni di sala Gabriele Mega e Fabio Gandelli, mentre Amelia Secondi ha gareggiato nelle Giovanissime.

«È stato un buon test - commenta il presidente del Pettorelli Alessandro Bossalini - in previsione di questo week end dove gli under 14 saranno attesi dalla prova di qualificazione regionale a Faenza. I risultati del Città di Forlì hanno confermato lo stato di forma dei nostri ragazzi. Barenghi e Bosi sono due prospetti di interesse, mentre Trivini Bellini ha dato un’altra conferma del proprio valore. L’aspetto più bello è un vivaio molto attivo e in crescita grazie al buon lavoro svolto in sala d’armi».

Sabato, inoltre, Valentino Monaco (numero 1 del ranking nazionale Cadetti) farà il suo esordio tra i “grandi” in campo internazionale partecipando alla gara satellite a Barcellona, dove sarà accompagnato da Alessandro Bossalini.