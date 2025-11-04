Basket, rugby, pallanuoto e il velocista “highlander” a Zona Sport

Questa sera alle 21 su Telelibertà torna Zona Sport, il format condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi. Una puntata ricchissima di storie e protagonisti dello sport piacentino. Nella prima parte spazio a rugby e basket: dopo la splendida vittoria dei Lyons nello scontro diretto con Biella, in studio il giovane tre quarti Lorenzo Franzoso, autore della meta decisiva, insieme al giornalista Leonardo Piriti. Commenti, highlights e focus sui talenti locali che stanno crescendo anche nel Piacenza Rugby di Serie A2. Poi il passaggio sul parquet con Martino Criconia, guardia dell’Assigeco Basket Piacenza, per analizzare il momento della squadra in Serie B Nazionale dopo due stop consecutivi e alla vigilia della sfida contro Fidenza.

La seconda parte sarà dedicata all’atletica leggera: protagonisti Paolo Mazzocconi, fresco bronzo europeo nei 100 metri Master, l’atleta Paolo Zanetti e l’allenatore Lorenzo Garganese dell’Atletica 5 Cerchi. Una riflessione sullo sport che non ha età e sulla passione che continua a spingere gli atleti piacentini oltre ogni limite.

Nel finale, riflettori puntati sulla pallanuoto con Alessandro Picasso e Nicola Merlo della TRS Pallanuoto Piacenza, pronti all’esordio in Serie A2, e Andrea Capurro della Piacenza Pallanuoto Academy per parlare di vivaio e futuro del movimento.

Come sempre, foto, video e contributi esclusivi completeranno la puntata, disponibile on demand su Libertà.it e in replica domani alle 11.15 e 18.40, e giovedì alle 9.00 e 13.35.