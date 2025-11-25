Basket, volley femminile e boxe a Zona Sport

Questa sera alle 21 su Telelibertà torna Zona Sport, format condotto dal giornalista Marcello Tassi e Benedetta Del Re. Nella prima parte riflettori sulla pallacanestro con un focus sul derby di Serie B Nazionale recentemente andato in scena: ospiti in studio il capitano del Basket Fiorenzuola, Riccardo Bottioni, l'allenatore della Bakery, Giorgio Salvemini, e la guardia dell’Assigeco Piacenza, Gianmarco Fiorillo.

La seconda parte sarà dedicata alla pallavolo femminile, con la Volley Academy Piacenza. A commentare la stagione, introdurre i progetti futuri e soprattutto analizzare la recente vittoria nel campionato di Serie B2 saranno l’allenatore e direttore tecnico Michele Fanni e la schiacciatrice Noemi Fenzio.

Gran finale dedicato alla Boxe Piacenza: insieme al maestro Nicola Campanini interverranno il pugile professionista Ovidiu Enache, il talento Daniel Velo e la giovanissima Adriana Maliquati, per tracciare una panoramica a 360 gradi sull'attività - agonistica e non - della palestra biancorossa.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, giovedì alle 9.00 e alle 13.35, sempre on demand su Liberta.it.