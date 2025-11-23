Assigeco Basket vince in rimonta, i Bees agguantano il derby
Serie B Nazionale - Treviglio si arrende ai biancorossoblù di Lottici, la Bakery paga caro alcuni errori
Redazione Online
|2 ore fa
Calbini trascina Assigeco contro Treviglio
Con un colpo di Ferraro proprio sulla sirena l'Assigeco vince una partita incredibile al Palabanca contro la corazzata Treviglio. Match in salita per tre quarti, sotto di ben 18 lunghezze i piacentini danno tutto nel quarto parziale e rimontano fino alla battaglia finale, dove la spuntano all'ultimo possesso 87-86.
UCC ASSIGECO PIACENZA 87
TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET 86
(22-24; 39-43; 55-73)
UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Valesin 22, Criconia 13, Calbini 6, Mazzucchelli 6, Sarmiento, Reginelli, Poggi 16, Ferraro 13, Pepper 11, Fiorillo. All. Lottici.
TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET: Rubbini 13, Anchisi 11, Morina 9, Reati, Daccò, Anaekwe 8, Rossi 20, Ronchi, Rossetti, Taflaj 6, Marcius, Restelli 19. All. Villa.
Arbitri: Rinaldi, Chiarugi, Frosolini.
I Bees si sono aggiudicati il derby piacentino con la Bakery al termine di una bella partita nella quale i gialloblù di casa sono quasi sempre stati avanti, allungando nel finale grazie alle giocate di Cecchinato, Ceparano e De Zardo, Agli ospiti non è bastato un monumentale Dore, autore di 20 punti, per portare a casa un risultato che sarebbe stato di vitale importanza. Fiorenzuola raggiunge così quota 12 a ridosso del centro classifica.
Fiorenzuola Bees 76
Bakery Basket Piacenza 59
(23-16, 37-32, 55-50)
Fiorenzuola Bees: Obljubech 6, Cecchinato 15, De Zardo, Ceparano 10, Crespi 18, Mazburrs 2, Biorac 4, Bara, Bottioni 6, Korsunov 7, Ambrosetti 8. All. Del Re.
Bakery Basket Piacenza: Dore 20, Giannone 5, Bocconcelli 10, Ricci 13, Abba 2, Morvillo 5, Villa, Beccari, Korlatovic 2, Borriello 2, Banella, Adamu 2, Scardoni. All. Salvemini.