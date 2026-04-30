Assigeco beffata da Agrigento. Lottici: «Lascio il basket»

Finisce con una beffa tremenda la stagione dell'Assigeco, costretta ad accostare al primo bivio senza appello che era il primo turno dei playin di serie B nazionale maschile. Al PalaBancaSport, la squadra di Simone Lottici ha ceduto 72-77 alla Moncada Energy Agrigento venendo così eliminata dalla corsa per un posto nei playoff.

Una stagione dove a Piacenza è mancata soprattutto la continuità, alternando grandi cose a prestazioni in chiaroscuro. E ieri sera questa altalena si è vista all'interno della stessa partita, con un primo tempo dove i biancorossoblù sembravano in perfetto controllo (46-26 il massimo vantaggio a tre minuti dall'intervallo) dopo una partenza scintillante e un secondo quarto solido.

Nella ripresa, però, l'Assigeco si è spenta, iniziando a litigare pesantemente con il canestro (solo 20 punti nel secondo tempo, mentre i siciliani ne hanno messi a segno poco più del doppio, 41). Così, se il terzo quarto (parziale di 11-20) aveva fatto capire che ci sarebbe stato da sudare, l'ultimo ha sancito la resa della squadra del presidente Franco Curioni, che ha dovuto mestamente dire addio a vittoria e annata.

Mazzucchelli al tiro (foto Petrarelli)

Le partenze-sprint di Simon Anaekwe e Dalton Pepper non sono bastate per alimentare un fuoco, dove la fiamma rispondeva soprattutto al nome di Andrea Mazzucchelli (18 punti), mentre stranamente è mancato uno dei frequenti protagonisti dell'annata, Lorenzo Calbini (solo 5 punti per lui).

Con pazienza, invece, Agrigento ha risalito la corrente, sfruttando soprattutto l'asse Douvier (il migliore con 27 punti)-Conti (20), garantendosi l'accesso al secondo turno dei playin domenica a Montecatini contro la Fabo Herons di Meo Sacchetti.

Con questa partita (iniziata con 15 minuti di ritardo), cala il sipario sulla stagione dell'Assigeco, che saluta nuovamente con un boccone amaro dopo la retrocessione dello scorso anno dall'A2 alla B nazionale. In estate il mercato e la volontà di recitare un ruolo da protagonista in categoria (seppur in buona compagnia) che però non è riuscito in modo soddisfacente, complice un finale di stagione in calando.

Dopo la partita il coach Simone Lottici ha annunciato che lascerà il basket: la sua carriera si chiude qui.