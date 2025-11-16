Assigeco e Bakery ko, brindano solo i Bees

L’Assigeco Piacenza non cala il tris e al PalaCipir di Gravellona Toce subisce una secca sconfitta contro una Paffoni Omegna più in palla. Quella di stasera è stato il primo ko per coach Simone Lottici che, dopo essere subentrato due settimane fa a Beto Manzo, era riuscito a vincere i primi due incontri. Alla formazione piacentina è mancato invece qualcosa, a livello di energia, e i piemontesi ne hanno approfittato

OMEGNA 98

ASSIGECO 78

(26-18, 52-40, 74-57)

PAFFONI FULGOR BASKET OMEGNA: Balanzoni 11, Misters 20, Gay 9, Casoni 10, Voltolini 6, Sacchettini 2, Strino 3, Angelori, Dimeco 12, Caramelli, Baldini 9, Trapani 16. Coach: Riccardo Eliantonio

UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Ferraro 14, Calbini 8, Valesin, Pepper 24, Fiorillo, Poggi 10, Reginelli, Kuot 3, Sarmiento 3, Mazzucchelli 8, Criconia 8. Coach: Simone Lottici

Sconfitta casalinga per Bakery Piacenza, superata dalla capolista SAE Scientifica-Soevis Legnano 63-82. Contro una delle migliori squadre della Serie B Nazionale, Piacenza costretta a rincorrere fin da subito, nonostante l’ottima prestazione di Federico Ricci che poi chiuderà con 18 punti. Spiragli di riaprire la sfida fra fine secondo e metà terzo quarto, quando la Bakery va all’intervallo lungo sotto di 8 punti (42-50) e si arrende alla forza di Legnano nell’ultimo periodo solo al termine di un lungo inseguimento.

Bakery 63

Legnano 82

(15-26, 42-50, 52-63)

Bakery Basket Piacenza: Dore 9, Morvillo 1, Bocconcelli 6, Ricci 18, Abba 1, Giannone 12, Borriello 10, Korlatovic 6, Banella, Lombardi, Ferrari, Villa N.e. All. Salvemini.

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Scali 3, Quinti 8, Oboe 7, Cizauskas 19, Stepanovic 19, De Capitani, Riva 2, Pirovano, Sodero 14, Mastroianni 10. All. Piazza.

I Fiorenzuola Bees Espugnano il PalaPratizzoli di Fidenza con un ultimo quarto di grande sostanza: finisce 55-59. La partita inizia con le mani fredde da parte di entrambe le squadre, con Fidenza che abbozza un attacco alla gara grazie al 6-0 firmato Scattolin-Mantynen. Nel finale, i Bees difendono forte e riconquistano palla a 18 secondi dalla fine, eludendo il pressing di Fidenza. Sul fallo sistematico, Korsunov va in lunetta e fa 1/2. E’ 55-59, con i Bees che conquistano 2 punti sudati al termine di un quarto parziale di sostanza (7-22 il parziale) dopo 3 quarti difficili

Fulgor Fidenza 55

Fiorenzuola Bees 59

(16-14; 31-23; 48-37)

Fulgor Fidenza: Scardoni 2; Mantynen 19; Ghidini 7; Carnevale; Scattolin 4; Caporaso 8; Stuerdo ne; Ligabue ne; Placinschi 4; Obase ne; Mane 2; Martini 9. All. Bizzozi

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne; Biorac 2; Obljubech 2; Bara ne; Bottioni 4; Cecchinato 5; Korsunov 7; De Zardo 13; Cecchi 7; Ceparano 13; Camara ne; Crespi 6; Ambrosetti ne. All. Del Re