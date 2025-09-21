Assigeco e Bees subito alla grande, la Bakery si arrende ad Orzinuovi
Basket serie B nazionale - I biancorossoblù trascinati da Pepper con 24 punti. Fiorenzuola, capitan Bottioni in gran spolvero
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Pepper (Assigeco) in azione
Grande prova di forza per l'Assigeco (79-70) che fa subito la voce grossa nel nuovo campionato di Serie B nazionale contro Agrigento. Al Palabanca i ragazzi di coach Manzo faticano per due quarti, poi esplode tutto il potere delle bocche da fuoco biancorossoblù. Da applausi Pepper con 24 punti. Ora turno di riposo, prossimo match ancora in casa il 5 ottobre contro Desio.
I Fiorenzuola Bees inaugurano la stagione ospitando Piazza Armerina al PalArquato. Finisce 84-75 per i Bees che conquistano due preziosi punti. Tocca a capitan Bottioni a firmare le prime due triple della stagione. Ambrosetti con la zingarata mancina dentro l’area mette il sigillo sui titoli di coda.
La Bakery gioca con coraggio e combatte fino all’ultimo, ma cade nel finale contro Logiman Orzinuovi. Partita incerta ed equilibrata fino a 2’ dalla fine, quando i bresciani trovano lo spunto decisivo per il 77-68 ospite.
