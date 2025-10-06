Dimesso l'allenatore Manzo, per lui ora un periodo di riposo

Manzo era stato subito soccorso dal medico sociale Gianluca Concardi e, contrariamente a quanto emerso nei primi concitati momenti, non era stata erogata alcuna scarica da parte del defibrillatore perché non necessaria. Era stato trasportato al Guglielmo da Saliceto e sottoposto a una serie di esami clinici e strumentali che avevano dato esito negativo.

L’allenatore Manzo ha quindi potuto fare ritorno a casa per osservare un periodo di riposo.