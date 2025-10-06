Dimesso l'allenatore Manzo, per lui ora un periodo di riposo
Contrariamente a quanto emerso nei primi concitati momenti, non era stata erogata alcuna scarica da parte del defibrillatore perché non necessaria
Redazione Online
|1 ora fa
E' stato dimesso nella mattinata di lunedì 6 ottobre il capoallenatore della Assigeco Piacenza, Humberto Manzo, ricoverato all'ospedale di Piacenza il giorno prima in seguito a un malore che lo aveva colpito dopo il fischio finale della partita contro Desio.
Manzo era stato subito soccorso dal medico sociale Gianluca Concardi e, contrariamente a quanto emerso nei primi concitati momenti, non era stata erogata alcuna scarica da parte del defibrillatore perché non necessaria. Era stato trasportato al Guglielmo da Saliceto e sottoposto a una serie di esami clinici e strumentali che avevano dato esito negativo.
L’allenatore Manzo ha quindi potuto fare ritorno a casa per osservare un periodo di riposo.