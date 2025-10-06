Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Dimesso l'allenatore Manzo, per lui ora un periodo di riposo

Contrariamente a quanto emerso nei primi concitati momenti, non era stata erogata alcuna scarica da parte del defibrillatore perché non necessaria

Redazione Online
|1 ora fa
Dimesso l'allenatore Manzo, per lui ora un periodo di riposo
1 MIN DI LETTURA
E' stato dimesso nella mattinata di lunedì 6 ottobre il capoallenatore della Assigeco Piacenza, Humberto Manzo, ricoverato all'ospedale di Piacenza il giorno prima in seguito a un malore che lo aveva colpito dopo il fischio finale della partita contro Desio.
Manzo era stato subito soccorso dal medico sociale Gianluca Concardi e, contrariamente a quanto emerso nei primi concitati momenti,  non era stata erogata alcuna scarica da parte del defibrillatore perché non necessaria. Era stato trasportato al Guglielmo da Saliceto e sottoposto a una serie di esami clinici e strumentali che avevano dato esito negativo.
L’allenatore Manzo ha quindi potuto fare ritorno a casa per osservare un periodo di riposo.

Gli articoli più letti della settimana