Assigeco sbanca il campo di Lumezzane, Bees travolti da Vigevano
Prestazione convincente per i ragazzi di coach Lottici. Fiorenzuolani asfaltati dai pavesi che arrivano alla tripla cifra finale
Redazione Online
|2 ore fa
Ceparano (Bees) in azione al Palarquato
Un’ottima Assigeco sbanca il campo del Lumezzane, cancella la delusione per la sconfitta interna subita contro Orzinuovi e rimane nelle posizioni di alta classifica. Prestazione convincente per i ragazzi di coach Simone Lottici che, contro una Lumezzane niente male, hanno saputo piazzare la zampata vincente in un finale punto a punto e portato a casa una vittoria importante per il morale e la classifica. L’Assigeco, dopo un primo tempo passato ad inseguire, ha piazzato il break ad inizio del terzo parziale, portandosi sul +10, ma non ha saputo piazzare il colpo del ko e così ha dovuto soffrire fino ai secondi finali quando Mazzucchelli e Pepper dalla lunetta le hanno consegnato la vittoria per 81-76 su un campo assai ostico.
LUXARM LUMEZZANE 76
ASSIGECO PIACENZA 81
(23-17, 37-39, 54-61)
LUXARM LUMEZZANE: Piccionne 2, Siberna 16, Deminicis, Varaschin, Gelfi, Galassi 12, Ohenhen 13, Ivanovskis 6, Valle, Sipala 10. Hrstic 7, Angarica, Kekovic 10. Coach: Marco Ciarpella
ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Anaekwe 9, Criconia 2, Valesin 12, Poggi 9, Sarmiento, Ferraro 7, Calbini 16, Mazzucchelli 16, Pepper 10, Fiorillo. Coach: Simone Lottici
Troppa Vigevano per così poca Fiorenzuola. I lombardi hanno praticamente asfaltato le Vespe, arrivando alla tripla cifra finale, con un terzo parziale che ha rasentato la perfezione nel quale hanno costruito un vantaggio incolmabile e con percentuali altissime.
Fiorenzuola Bees 74
Elachem Vigevano 102
(18-26; 37-51; 57-77; 74-102)
Fiorenzuola Bees: Mazburss ; Biorac 13; Obljubech 3; Bottioni 2; Cecchinato 2; Korsunov 10; De Zardo 23; Ceparano 10; Crespi 4; Ambrosetti 7. All. Del Re
Elachem Vigevano 1955: Diouf 2; Fiusco 3; Kancleris 17; Cucchiaro; Gajic 5; Zacchigna 18; Corgnati 9; Boglio 16; Fantoma 22; Verazzo 2; Mazzantini 8. All. Salieri
Arbitri: Fiore, Del Gaudio, Badlini