Assigeco sbanca il campo di Lumezzane, Bees travolti da Vigevano

Un’ottima Assigeco sbanca il campo del Lumezzane, cancella la delusione per la sconfitta interna subita contro Orzinuovi e rimane nelle posizioni di alta classifica. Prestazione convincente per i ragazzi di coach Simone Lottici che, contro una Lumezzane niente male, hanno saputo piazzare la zampata vincente in un finale punto a punto e portato a casa una vittoria importante per il morale e la classifica. L’Assigeco, dopo un primo tempo passato ad inseguire, ha piazzato il break ad inizio del terzo parziale, portandosi sul +10, ma non ha saputo piazzare il colpo del ko e così ha dovuto soffrire fino ai secondi finali quando Mazzucchelli e Pepper dalla lunetta le hanno consegnato la vittoria per 81-76 su un campo assai ostico.

LUXARM LUMEZZANE 76

ASSIGECO PIACENZA 81

(23-17, 37-39, 54-61)

LUXARM LUMEZZANE: Piccionne 2, Siberna 16, Deminicis, Varaschin, Gelfi, Galassi 12, Ohenhen 13, Ivanovskis 6, Valle, Sipala 10. Hrstic 7, Angarica, Kekovic 10. Coach: Marco Ciarpella

ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Anaekwe 9, Criconia 2, Valesin 12, Poggi 9, Sarmiento, Ferraro 7, Calbini 16, Mazzucchelli 16, Pepper 10, Fiorillo. Coach: Simone Lottici

Troppa Vigevano per così poca Fiorenzuola. I lombardi hanno praticamente asfaltato le Vespe, arrivando alla tripla cifra finale, con un terzo parziale che ha rasentato la perfezione nel quale hanno costruito un vantaggio incolmabile e con percentuali altissime.

Fiorenzuola Bees 74

Elachem Vigevano 102

(18-26; 37-51; 57-77; 74-102)

Fiorenzuola Bees: Mazburss ; Biorac 13; Obljubech 3; Bottioni 2; Cecchinato 2; Korsunov 10; De Zardo 23; Ceparano 10; Crespi 4; Ambrosetti 7. All. Del Re

Elachem Vigevano 1955: Diouf 2; Fiusco 3; Kancleris 17; Cucchiaro; Gajic 5; Zacchigna 18; Corgnati 9; Boglio 16; Fantoma 22; Verazzo 2; Mazzantini 8. All. Salieri

Arbitri: Fiore, Del Gaudio, Badlini