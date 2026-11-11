Assigeco sempre più su, Bees beffati all'overtime

Nel turno infrasettimanale casalingo del campionato di Serie B Nazionale di basket, l'Assigeco ha festeggiato la sesta vittoria stagionale (e la quarta consecutiva) grazie all'84-67 contro Omegna, difendendo il secondo posto in scia alla capolista Lumezzane. Per la squadra di Marcello Ghizzinardi, una partita positiva con diversi segni più sia nelle statistiche ma anche nel carattere, con la capacità di stare sul pezzo, di reagire prontamente nei momenti di difficoltà e di volare sulle ali dell'entusiasmo nell'ultimo quarto. Uomo-copertina, ancora una volta Enrico Vettori, "l'angelo biondo" dell'Assigeco autore di 25 punti scatenato dalla distanza (6 su 9 nelle triple) e miglior rimbalzista di squadra insieme a Federico Pirani (8). Altre tre le doppie cifre di casa, con 16 punti del granitico capitano Giovanni Poggi, 15 per Luca Toniato, altro "uomo-salvezza" nei momenti critici e i 10 di Matteo Picarelli, in cattedra soprattutto nell'ultimo quarto. Così, l'Assigeco sale a quota 12 e si prepara al big match casalingo di domenica alle 18 al PalaBanca contro la Leonessa Brescia, a segno contro San Vendemiano e appaiata in classifica a Poggi e compagni.

È un’altra volata amaro, invece, il finale per Fiorenzuola, che nella tana dell’Orlandina rivede le streghe che l’avevano accompagnata nell’ultima battute di gioco contro la LuxArm, pagando nuovamente dazio al supplementare e lasciando sul campo una marea di rimpianti. Bees a +5 con 54 secondi da giocare nell'ultimo quarto. I giochi sembravano fatti, invece Capo d'Orlando prima ha trovato con Timperi la tripla del -2, poi con Sodero (dopo una sanguinosa palla persa da Cecchinato) il canestro della nuova parità con 8 secondi sul cronometro, quello che di fatto ha spedito la partita all’overtime, dove i siciliani hanno saputo trascinare con sé l’inerzia favorevole del finale di quarto periodo, chiudendo 80-72.