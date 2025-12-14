Bakery sugli scudi, i Bees si arrendono a Desio. Assigeco, blackout in attacco

Terza vittoria per la Bakery che con una prova casalinga fatta di difesa ad alto livello e spirito di sacrificio supera 81-78 Paffoni Fulgor Basket Omegna al PalaBakery. Successo che dimostra le qualità del gruppo di coach Giorgio Salvemini, dato che la settima forza del campionato è stata battuta grazie al contributo di ben 6 giocatori in doppia cifra (Giannone, Bocconcelli, Ricci, Dore, Borriello e Abba) e nonostante l’assenza di capitan Morvillo, assente per febbre. Il record biancorosso ora è di 3 vittorie e 12 sconfitte, terzultimo del campionato mentre restano alle spalle Novipiù Monferrato e Foppiani Fulgor Fidenza, prossima avversaria.

Bakery Basket Piacenza 81

Paffoni Fulgor Basket Omegna 78

(23-22, 46-49, 59-63)

Bakery Basket Piacenza: Dore 19, Bocconcelli 10, Ricci 12, Banella, Abba 10, Giannone 13, Korlatovic 7, Borriello 10, Villa N.e, Beccari N.e, Callegari N.e, Scardoni N.e. All. Salvemini.

Desio è passata al Palarquato al termine di una partita equilibrata, con buone difese, e con alcune decisioni arbitrali che non hanno convinto fino in fondo. Ma sono state le statistiche a fare la differenza con le Vespe che hanno sbagliato troppo da fuori in particolare tra terzo e quarto parziale.

Fiorenzuola Bees 75

Rimadesio Desio 79

(19-21; 38-37; 56-60; 75-79)

Fiorenzuola Bees: Mazburss 3; Biorac 9; Obljubech 7; Razak ne; Bottioni 4; Korsunov 11; De Zardo 9; Ceparano 19; Camara ne; Crespi 5; Ambrosetti 8. All. Del Re

Una Assigeco troppo discontinua perde nettamente in casa di un San Vendemiano molto solido che conferma di essere la squadra più in forma del momento. I veneti, infatti, con la vittoria di ieri hanno portato a sei i successi consecutivi e hanno acciuffato in classifica, a quota 18, proprio il team piacentino. Sul parquet della Prealpi San Biagio Arena di Conegliano, la squadra di coach Simone Lottici ha lottato, a tratti, ad armi pari ma ha accusato alcuni preoccupanti black out in attacco che hanno permesso ai veneti di vincere in carrozza la partita. Sotto anche di 14 punti nel primo quarto, l’Assigeco ha reagito andando al riposo sotto solo di 6. Ma nei primi 5’ del terzo quarto l’attacco dei piacentini si è inceppato e San Vendemiano è volato via sul +18 chiudendo la pratica.

SAN VENDEMIANO 97

ASSIGECO 82

(29-18, 46-40, 70-60)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Kuot, Valesin 15, Anaekwe 3, Mazzucchelli 12, Calbini 10, Sarmiento, Reginelli, Ferraro 13, Criconia 4, Pepper 10, Poggi 12, Fiorillo 3. Coach: Simone Lotti