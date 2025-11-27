Liberta - Site logo
Da avversario a rinforzo, Anaekwe all'Assigeco

Dopo l'infortunio di Pirani, ingaggiato l'ex Treviglio. Rinviata la gara dei Bees di domenica

|41 minuti fa
A destrra, Anaekwe durante la sfida del Pakabanca di domenica scorsa
E' Simon Obinna Anaekwe l'uomo individuato dall'Assigeco per sopperire all'assenza dell'infortunato Federico Pirani. La formazione piacentina di Serie B nazionale, dopo alcune settimane di riflessione per decidere l'intervento necessario nel reparto "lunghi", ha puntato sul classe 2001 di nazionalità nigeriana. Alto due metri e due centimetri, il 24enne è stato avversario dell'Assigeco proprio domenica scorsa al Palabanca con la sua ormai ex squadra, Treviglio, piegata dai biancorossoblu con il punteggio di 87-86. Il nigeriano potrebbe essere già in campo nel prossimo turno che vedrà l'Assigeco ricevere ancora a Piacenza, Orzinuovi.
Rinviata invece la gara che avrebbe dovuto vedere opposti i Fiorenzuola Bees a Capo d'Orlando sul campo dei siciliani: Il rinvio è stato disposto a seguito della convocazione in Nazionale Nigeriana di Simon Ugo, ala classe 2002 dell’Infodrive Capo d’Orlando, impegnata nelle attività ufficiali della propria selezione. Il match sarà disputato il 23 dicembre.

