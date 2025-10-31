Dopo la trombosi, sei mesi di stop e cure per Pirani

Domenica in campo per Assigeco e Fiorenzuola Bees per la nona giornata in serie B nazionale maschile a chiusura di un trittico ravvicinato, mentre la Bakery osserverà il turno di riposo. Alle 17 al PalaBancaSport l'Assigeco (10 punti) sfiderà Piazza Armerina (4), cercando di reagire dal ko di mercoledì a Pistoia contro la T Tecnica Gema Montecatini nel secondo passo falso esterno e infrasettimanale. Per la squadra di «Beto» Manzo, il fattore-campo sarà un aspetto da sfruttare, con Piacenza a segno 5 volte su 5 in casa fin qui. Per i biancorossoblù, però, c'è la brutta notizia legata a Federico Pirani. «Lo scorso 26 ottobre - recita la nota societaria - Federico Pirani ha riportato una trombosi venosa profonda completa della vena succlavia sinistra. Il giocatore è stato sottoposto a una serie di accurate indagini cliniche e strumentali, al termine delle quali gli è stata prescritta un’adeguata terapia medica. I tempi di recupero stimati sono di circa sei mesi, periodo durante il quale l’atleta dovrà seguire un programma di terapia e monitoraggio clinico, con la necessità di rimanere lontano dal terreno di gioco fino a completa risoluzione del quadro e successivo nulla osta medico. Tutto il club biancorossoblù esprime la propria vicinanza a Federico, augurandogli una pronta e completa guarigione». Alle 18, invece, i Fiorenzuola Bees (6 punti) saranno di scena al PalaFacchetti di Treviglio per sfidare la TAV, una delle squadre in testa alla classifica. I bergamaschi avranno il dente avvelenato per il primo ko stagionale patito mercoledì a Vicenza, mentre in casa fin qui sono imbattuti. Luca Ziliani