Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

I Bees cercano il primo squillo, per la Bakery c'è Vigevano

Nella Serie B di pallacanestro, impegno interno anche per l'Assigeco che sfida Desio

Redazione Online
|3 ore fa
Il coach dell'Assigeco, Humberto Manzo - Foto Petrarelli
Il coach dell'Assigeco, Humberto Manzo - Foto Petrarelli
1 MIN DI LETTURA
Domenica ricca di canestri in terra piacentina con le tre squadre nostrane di Serie B nazionale impegnate tra le mura amiche. Alle 17 al PalArquato di Castell'Arquato, i Fiorenzuola Bees sfideranno Agrigento. Lo "zero" nella colonna dei punti fatti dopo due giornate per i siciliani non deve ingannare, visto che la qualità alla Moncada Energy non manca. I valdardesi sono reduci dal ko contro Orzinuovi e devono fare i conti con l'infermeria piena (sicuro assente capitan Riccardo Bottioni) ma proveranno a far leva sul calore del tifo di casa, spinta in più nella vittoria inaugurale contro Piazza Armerina. Alle 18 doppio appuntamento in città: al PalaFranzanti la Bakery di Giorgio Salvemini sfiderà l'Elachem Vigevano, una delle formazioni più interessanti del girone. Tanti i giovani talenti di qualità sul parquet in entrambi i roster, con Piacenza a caccia dei secondi due punti dell'anno, al pari dei lombardi. Al PalaBancaSport, invece, l'Assigeco torna in campo dopo aver osservato il turno di riposo e inseguirà il secondo "urrah" sfidando Desio. Rispetto al successo della prima giornata contro Agrigento, rientro in campo per il playmaker Andrea Mazzucchelli, infortunato all'esordio. Qualche dubbio per Martino Criconia. 

Gli articoli più letti della settimana