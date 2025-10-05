I Bees cercano il primo squillo, per la Bakery c'è Vigevano

Domenica ricca di canestri in terra piacentina con le tre squadre nostrane di Serie B nazionale impegnate tra le mura amiche. Alle 17 al PalArquato di Castell'Arquato, i Fiorenzuola Bees sfideranno Agrigento. Lo "zero" nella colonna dei punti fatti dopo due giornate per i siciliani non deve ingannare, visto che la qualità alla Moncada Energy non manca. I valdardesi sono reduci dal ko contro Orzinuovi e devono fare i conti con l'infermeria piena (sicuro assente capitan Riccardo Bottioni) ma proveranno a far leva sul calore del tifo di casa, spinta in più nella vittoria inaugurale contro Piazza Armerina. Alle 18 doppio appuntamento in città: al PalaFranzanti la Bakery di Giorgio Salvemini sfiderà l'Elachem Vigevano, una delle formazioni più interessanti del girone. Tanti i giovani talenti di qualità sul parquet in entrambi i roster, con Piacenza a caccia dei secondi due punti dell'anno, al pari dei lombardi. Al PalaBancaSport, invece, l'Assigeco torna in campo dopo aver osservato il turno di riposo e inseguirà il secondo "urrah" sfidando Desio. Rispetto al successo della prima giornata contro Agrigento, rientro in campo per il playmaker Andrea Mazzucchelli, infortunato all'esordio. Qualche dubbio per Martino Criconia.