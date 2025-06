I canestri di Leo Rossi portano l'Italbasket sul tetto d'Europa

Non ha vinto, ha letteralmente stravinto. Termina con la soddisfazione più grande, quella del titolo europeo vinto in casa l’avventura in Nazionale di Leonardo Rossi, portacolori piacentino dello Special Dream Team che in questi giorni era impegnato al Pala Bondi di Ferrara per giocarsi il titolo continentale della federazione Fisdir di basket con sindrome di Down categoria IIC 2. Un dominio incontrastato quello degli Azzurri, che hanno vinto tutte le partite con Rossi protagonista di un cammino che ha stracciato ogni avversario capitatogli a tiro. Anche la finalissima contro la Turchia non ha avuto storia, un netto 48-8 che significa campione europeo. L’Italia aveva ampiamente meritato l’accesso a questa finale facendo piazza pulita nel proprio girone (tre vittorie su tre) e arrivando all’atto conclusivo con la Turchia, match sbloccato proprio dal piacentino.