La Castellana Basket chiude un’annata indimenticabile

È una stagione da incorniciare quella che l’Asd Castellana basket guidata da Luca Repetti ha chiuso, mettendo a segno una promozione in divisione due per i senior, e un piazzamento tra le prime otto squadre in regione per la formazione under 14.

Il campionato che si è appena chiuso ha portato in dote una promozione, dalla divisione tre alla due, della squadra senior, reduce dal campionato regionale Fip. Merito dei giocatori tutti in arrivo dalla Valtidone, al traino del capitano Francesco Baldini, e degli allenatori Andrea Bianchi e Gianluca Cordani. Campionato da incorniciare anche per gli under 14 allenati da Elia Moia e Andrea Bianchi, piazzatisi secondi nel girone A regionale e tra le prime otto squadre in regione.