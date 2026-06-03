La Piacenza Young Mini Cup è una festa per 400 bambini

È stata una grande festa per 400 baby-cestisti l'edizione 2026 della Piacenza Young Mini Cup, ormai tradizionale evento organizzato dalla Bakery Basket insieme al consorzio del settore giovanile Piacenza Young.

Ben 32 squadre sono arrivate da tutto il Nord Italia, per un totale di 64 partite tra i campetti interni ed esterni del Polisportivo. A causa della pioggia, qualche gara del pomeriggio del 2 giugno si è disputata anche nella palestra della scuola Carella, "piano B" già pronto per un’organizzazione che si è fatta trovare pronta sotto ogni aspetto.

«Tutti gli anni aspettiamo questo giorno - commenta la presidente Bakery, Caterina Zanardi - perché va a coronare il grande lavoro svolto da dirigenza e collaboratori durante la stagione. La presenza di così tante squadre conferma la bellezza di questo evento e ricevere la soddisfazione delle tante società che hanno partecipato ci dà la carica per andare avanti con tutti i nostri progetti».

Ancora una volta fondamentale l’aiuto dei tantissimi volontari biancorossi, che hanno contribuito a rendere indimenticabili le quasi 10 ore di sfide tra piccoli atleti. Grande festa che chiude la stagione del minibasket piacentino con quattro categorie presenti: Aquilotti Big 2015, Aquilotti Small 2016, Esordienti e Scoiattoli.

Al termine delle partite, premiate tutte le squadre e ogni singolo giocatore, complice l’assenza di classifiche finali e la volontà di Piacenza Young e Bakery Piacenza di promuovere prima di tutto i valori positivi dello sport.

Le squadre partecipanti

Aquilotti Big 2015

Gruppo Basket Cologno, Polisportiva L’Arena Montecchio, Ma.Go, Gamma Basket Segrate, Piacenza Young White, Piacenza Young Red.

Aquilotti Small 2016

Pallacanestro Bollate, Podenzano Basket, Virtus RiverPonte, Polisportiva L’Arena Montecchio, Arbor Basket Reggio Emilia, Ira Tenax Cortemaggiore, Piacenza Young Red, Piacenza Young White.

Esordienti

Valtarese Basket, Basket Salso, Pallacanestro Fulgor Fidenza, Walnut Basket Noceto, Ira Tenax Cortemaggiore, Piacenza Young, Gamma Basket Segrate, Junior Basket Ravenna.

Scoiattoli

Basket Jolly Reggio Emilia, San Mauro Basket, Kangaroos Sarmato, Basket Salso, Pallacanestro Fulgor Fidenza, Next Step Basket Rapallo, Ira Tenax Cortemaggiore, Piacenza Young White, Piacenza Young Red, Walnut Basket Noceto.