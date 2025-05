Latina non fa sconti ai Bees, Fiorenzuola già con le spalle al muro

I Bees lottano e restano in partita fino ai secondi finali ma alla fine cedono ancora a Latina e ora sono con le spalle al muro.

Nella gara 2 del primo turno dei playout, i ragazzi di coach Dalmonte hanno giocato ad armi pari con Latina ma dopo essere andati sotto di 13 all’intervallo non sono riusciti a ricucire lo strappo e alla fine hanno perso per 71-64.

Peccato, perché di occasioni per rientrare i valdardesi ne hanno avute, ma alla fine Latina ha vinto la gara meritatamente rimanendo in vantaggio praticamente per trequarti di partita, dalla fine del quarto iniziale.

Ora la sfida si sposta al PalArquato dove venerdì sera è in programma una gara 3 che i Bees devono per forza vincere per allungare la serie. Altrimenti la salvezza se la dovranno giocare nel secondo e ultimo turno dei playout.