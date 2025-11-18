Basket, volley femminile e i talenti della boxe a Zona Sport
Alle 21 torna il format sportivo di Telelibertà: in studio le delegazioni di Basket Fiorenzuola, Bakery, Assigeco, River Volley 2001 e Salus et Virtus
Redazione Online
|2 giorni fa
I conduttori di Zona Sport, Marcello Tassi e Selina Pozzi
Questa sera alle 21 su Telelibertà torna Zona Sport, format condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi. Nella prima parte riflettori sulla pallacanestro con un focus sulle tre piacentine di Serie B Nazionale: ospiti in studio l’esterno Massimiliano Obljubech del Basket Fiorenzuola, l’assistente allenatore Ludovico Bazzoni della Bakery Piacenza e la guardia Lorenzo Calbini di Assigeco.
La seconda parte sarà dedicata alla pallavolo femminile, con il River Volley 2001. A commentare la stagione, introdurre i progetti futuri e soprattutto analizzare il recente successo stagionale in Serie D nel derby contro il Pavidea Ardavolley, saranno il direttore sportivo Emanuele Motta e il direttore tecnico Massimiliano Carbonetti. Gran finale dedicato ai futuri campioni del ring, i giovani talenti della palestra piacentina Salus et Virtus Boxe, Andres Pasieka, Monib Broudi e Baderedin Hormatallah. Insieme a loro il maestro Roberto Alberti.
Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, giovedì alle 9.00 e alle 13.35, sempre on demand su Libertà.it.
