Bocconcelli non basta, la Bakery va ko

Sconfitta nel turno infrasettimanale per Bakery Piacenza, superata 87-72 da La T Gema Montecatini. Al PalaBakery, gli ospiti scappano nel quarto periodo, allungando oltre i 10 punti di scarto e diventando imprendibili per Piacenza, che era andata avanti nel primo quarto e poi aveva retto bene nei periodi centrali. Non basta l’ottima prova di Bocconcelli, autore di 26 punti.

La cronaca della gara

Bakery parte forte: difesa intensa e palloni d’attacco affidati a Ricci, che firma i primi 4 punti biancorossi. Poi Bocconcelli si mette in proprio e risponde, sempre dall’arco, alle triple di Montecatini: tre tentativi a segno, compreso un gioco da 4 punti, per portare i padroni di casa avanti 18-13 dopo 6’. Dore allunga ancora (23-15), ma i toscani si rifanno avanti passando dai liberi fino al 24-21 di fine primo quarto.

Partita che resta equilibrata anche a inizio secondo quarto, con i canestri di Ricci e Bocconcelli a tenere i piacentini a distanza ravvicinata anche quando vanno sotto. I due controsorpassi sono merito di Giannone (canestro con tiro libero dopo fallo subito) e Dore, che segna da tre da lontanissimo. La T Gema cerca di prendere il largo, ma prima dell’intervallo Korlatovic ferma la fuga ospite sul 48-52.

Il copione resta lo stesso nel terzo periodo, con capitan Morvillo a suonare la carica per Bakery e dall’altra parte la squadra di coach Andreazza che cerca di fare la voce grossa. Il tiro da fuori di Jackson porta avanti Montecatini di nove (54-63), mentre per i biancorossi è la coppia inedita Bocconcelli-Giannone, quest’ultimo con canestro sulla sirena del quarto, a tenere apertissima la partita: 64-71 dopo 30’.

Periodo conclusivo che parte in salita per Piacenza: difficile contenere la crescita avversaria, che si concretizza con i punti segnati da Strautmanis e Jackson (66-81 a 5’ dalla fine) a complicare la possibile rimonta di casa. Morvillo prova a riaprirla, ma a meno di un minuto dalla fine arriva il sigillo di Gulini: vince La T Gema Montecatini 87-72.

Prossimo impegno per Bakery Piacenza in programma domenica 19 ottobre alle ore 18 al PalaBanca contro UCC Assigeco.

Bakery Piacenza-La T Tecnica Gema Montecatini 72-87 (24-21, 48-52, 64-71)

Bakery Piacenza: Dore 11, Morvillo 6, Ricci 9, Bocconcelli 26, Abba 1, Giannone 9, Korlatovic 8, Banella 0, Borriello 2, Scardoni N.e, Beccari N.e, Callegari N.e. All. Salvemini.

La T Tecnica Gema Montecatini: Burini 9, Acunzo 16, D’Alessandro 3, Jackson 17, Strautmanis 18, Vedovato 9, Fratto 2, Bargnesi 4, Passoni 5, Gulini 4. All. Andreazza.