La Bakery chiede spazio per crescere: «Serve un impianto in più»

Non solo una prima squadra che affronta il campionato di Serie B Nazionale, ma anche 203 partite stagionali per il settore giovanile, numero che si allarga a 450 gare con minibasket e tornei. È una macchina da basket quella che vede coinvolta ogni giorno Bakery Piacenza in sinergia con Piacenza Basket Club e Fbk Fiore Basket per quanto riguarda le giovanili.

Un esercito di 180 giovani tesserati coordinati dal responsabile organizzativo, Simone Zamboni: «Le iniziative passano dai campionati ai tornei che organizziamo a Piacenza e coprono tutte le stagioni dell’anno: dalla Winter Cup che partirà a dicembre con tre giorni di partite dedicate alle Under 15, alla Easter Cup nella pausa di Pasqua, fino al centro estivo e i camp durante l’estate».

Collegamento naturale con la prima squadra di coach Giorgio Salvemini, che è anche responsabile tecnico delle giovanili e allenatore dell’Under 19 Gold: «Parliamo di una squadra che partecipa al secondo campionato per importanza in Italia, con una formazione sia di ragazzi piacentini sia di giocatori ospitati da noi in foresteria».

Anche per la mancanza di strutture adeguate, Bakery Club Piacenza Young ha dovuto ridurre numero di squadre e di giocatori in ogni gruppo, per questo è chiara la richiesta di Zamboni alle istituzioni: «Avremmo bisogno di più spazi da poter utilizzare. La nostra attività si svolge principalmente fra PalaBakery, Pala San Lazzaro e palestra della scuola Anna Frank. Servirebbe almeno un altro impianto per poter far scendere in campo altri ragazzi che ci chiedono di giocare a basket a Piacenza».