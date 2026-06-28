La Bakery saluta Dore

Le strade della Bakery Basket Piacenza e di Alessandro Dore si separano.

Arrivato in biancorosso come uno dei prospetti più interessanti della categoria, il playmaker ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista, dimostrando qualità tecniche, personalità e una costante maturazione nel corso dell'intera annata. Con 14,8 punti di media in 33 partite disputate, oltre 2,8 assist a gara e prestazioni di assoluto livello, Dore è stato uno dei punti di riferimento offensivi della squadra, confermandosi tra i giovani più interessanti dell'intero campionato di Serie B.

La sua stagione non si è però limitata ai risultati ottenuti con la prima squadra. Alessandro è stato infatti uno dei leader tecnici dell'Under 19 Gold di Piacenza Young, guidando il gruppo fino alle Finali Nazionali e contribuendo in maniera determinante alla crescita di un progetto giovanile che continua a rappresentare uno dei pilastri della società.

Dore approda alla Tav Treviglio in Serie B Nazionale.