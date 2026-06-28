La Bakery saluta Dore
Basket - Il giovane playmaker va a Treviglio
Redazione Online
|5 ore fa
Alessandro Dore (primo a sinistra) in maglia Bakery
Le strade della Bakery Basket Piacenza e di Alessandro Dore si separano.
Arrivato in biancorosso come uno dei prospetti più interessanti della categoria, il playmaker ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista, dimostrando qualità tecniche, personalità e una costante maturazione nel corso dell'intera annata. Con 14,8 punti di media in 33 partite disputate, oltre 2,8 assist a gara e prestazioni di assoluto livello, Dore è stato uno dei punti di riferimento offensivi della squadra, confermandosi tra i giovani più interessanti dell'intero campionato di Serie B.
Arrivato in biancorosso come uno dei prospetti più interessanti della categoria, il playmaker ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista, dimostrando qualità tecniche, personalità e una costante maturazione nel corso dell'intera annata. Con 14,8 punti di media in 33 partite disputate, oltre 2,8 assist a gara e prestazioni di assoluto livello, Dore è stato uno dei punti di riferimento offensivi della squadra, confermandosi tra i giovani più interessanti dell'intero campionato di Serie B.
La sua stagione non si è però limitata ai risultati ottenuti con la prima squadra. Alessandro è stato infatti uno dei leader tecnici dell'Under 19 Gold di Piacenza Young, guidando il gruppo fino alle Finali Nazionali e contribuendo in maniera determinante alla crescita di un progetto giovanile che continua a rappresentare uno dei pilastri della società.
Dore approda alla Tav Treviglio in Serie B Nazionale.
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