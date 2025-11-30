Super Bakery, Lumezzane ko. Assigeco si arrende contro Orzinuovi

Primo successo sul campo per Bakery Piacenza, che supera 82-79 LuxArm Lumezzane dopo una partita da applausi. Primo tempo in assoluto controllo al PalaBakery e poi resistenza alla reazione bresciana dopo il parziale del terzo quarto e il tentativo di rimonta nel finale. Superlativi Giannone (20 punti), ma anche Bocconcelli (18) e Ricci (16).

Successo che permette ai biancorossi di lasciare l’ultimo posto in classifica e superare sia Foppiani Fulgor Fidenza (record 1-12), sia Novipiù Monferrato (sempre a 4 punti, ma con una gara giocata in più e con record 2-12).

Bakery Basket Piacenza 82

LuxArm Lumezzane 79

(25-15, 47-33, 63-54)

Bakery Basket Piacenza: Dore, Giannone 20, Bocconcelli 18, Ricci 16, Abba 10, Morvillo 5, Korlatovic 2, Borriello 11, Banella, Lombardi N.e, Villa N.e, Ferrari N.e. All. Salvemini.

LuxArm Lumezzane: Siberna 11, Hrstic 19, Deminicis 2, Ohenhen 2, Piccionne 9, Galassi 16, Kekovic 15, Sipala 5, Ivanovskis, Angarica, Festa N.e, Valle N.e. All. Ciarpella.

Questa volta non riesce la rimonta all'Assigeco che perde al Palabanca contro Orzinuovi. Sconfitta che matura nel primo quarto, Poggi e compagni vanno sotto di 16 punti e da lì in avanti è dura al cospetto di una squadra che alla fine manda in doppia cifra ben sei giocatori. Il finale è generoso, ma non basta e finisce 81-88

UCC ASSIGECO PIACENZA 81

LOGIMAN ORZINUOVI 88

(14-28; 40-46; 62-68)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Valesin 7, Criconia 7, Calbini 21, Mazzucchelli 17, Sarmiento 3, Poggi 6, Ferraro, Anaekwe 6, Pepper 14, Fiorillo. All. Lottici.

LOGIMAN ORZINUOVI: Venturoli 10, Chaves 12, Giannozzi, Giacomini 14, Gnecchi 2, Oxilia 19, Barbuto, Caversazio 13, Stefani 2, Zilli, Cacace 16. All. Gabrielli.

Arbitri: Rezzoagli, Castellaneta, Quadrelli.