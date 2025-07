Triplo esordio casalingo per le piacentine in Serie B nazionale di pallacanestro

Sarà un triplo esordio casalingo quello che attenderà le tre formazioni piacentine di Serie B nazionale di pallacanestro, a braccetto nel girone A. La Lega Nazionale Pallacanestro ha svelato la prima giornata della nuova avventura della terza serie nazionale, mentre domani - 31 luglio - si conoscerà l'intero calendario. Per le compagini "nostrane", il primo appuntamento da segnare in agenda è per domenica 21 settembre con la palla a due alle 18.

In città, due match in contemporanea: al PalaBancaSport l'Assigeco - reduce dalla retrocessione in A2 - inizierà la propria avventura in serie B nazionale maschile affrontando la Agrigento, squadra siciliana di buona caratura. Alle 18 al PalaFranzanti, invece, la Bakery di Giorgio Salvemini ospita Orzinuovi, nuova "creatura" derivante dalla fusione tra Crema e la realtà bresciana. Infine, sempre alle 18 al PalArquato di Castell'Arquato i Fiorenzuola Bees riceveranno la visita di un'altra squadra siciliana, la Siaz Basket Piazza Armerina.