Vencato saluta il Piacenza Basket

Termina la collaborazione tra coach Paolo Vencato e l’Italia Chef Piacenza Basket Club.

Il coach conclude la sua avventura in biancorosso dopo due stagioni in cui ha centrato le finali promozione per la Serie C (poi perse nella doppia sfida con Ferrara e Modena) nella stagione 2024/25 di DR1 e, nell’ultima stagione, dopo il ripescaggio in Serie C, il quinto posto conquistato seguito dall’eliminazione al primo turno di playoff per mano di Molinella.

«A coach Paolo Vencato - scrive la società - va il ringraziamento sincero di tutta la società per il lavoro svolto con l’augurio delle migliori fortune professionali e personali per il futuro».