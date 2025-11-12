Bees umiliati a San Vendemiano, la società si scusa

Nel turno infrasettimanale di Serie B Nazionale, i Fiorenzuola Bees di coach Del Re sono schiantati dalla Rucker San Vendemiano sul parquet di Conegliano: finisce 95-49.

San Vendemiano parte alla grande con il 9-2 in 3 minuti con cui mostra i muscoli da subito alla gara. Coach Del Re chiama da subito il time out, ma Tassinari inventa la magia in uscita dallo stesso scucchiaiando letteralmente il mancino del +9.

Murri inventa un’altra tripla per un’ottima San Vendemiano all’8’ (20-4), con i Bees che si affidano a Cecchinato per aprire un minibreak da 0-6 per sopperire all’emorragia. 21-10.

Sul tiro dai 4 metri di Murri, San Vendemiano arriva fino al +20 (30-10 al 12’), con i neri veneti che toccano il 35-11 al 14’ con il gioco da 3 punti di Pagani.

Cebasek dall’angolo realizza un eloquente 44-16 con cui coach Del Re chiama il secondo timeout pieno della serata.

Il finale di tempo e’ ancora a favore della Rucker, con Pagani che passeggia dentro l’area per il 51-18 al 19’, con Fiorenzuola che entra negli spogliatoi per l’intervallo lungo sotto di 36 con la clamorosa tripla di Tassinari da 9 metri. 54-18.

Nel secondo tempo la partita ha davvero oggettivamente pochi sussulti, con i Bees che trovano in un lungo garbage time una doppia cifra di Korsunov che chiude a 12 punti personali e in alcuni minuti per il classe 2008 Mazburss dei piccoli zuccherini che tuttavia non possono assolutamente bastare per una prova totalmente negativa.

La Rucker trova punti anche in Onojaife per il 73-36 al 30’, allungando ancora di più nell’ultimo quarto con Cebasek e Bedetti. I Bees chiudono con un negativo 3/26 da 3 punti e un 12/32 da 2 punti che la dicono lunga su 40 minuti no che si chiudono su un largo 95-49 finale.

Le scuse della società

Con un comunicato sui social network, la società ha porto "le proprie scuse ai tifosi, ai partner e ai sostenitori gialloblu per la prestazione offerta da parte della squadra nella gara di questa sera contro Rucker San Vendemiano. A nome del presidente Stefano Alberti, la società esprime la ferma volontà di voltare immediatamente pagina, ritrovando sin da subito orgoglio, impegno e attaccamento alla maglia che da sempre contraddistinguono i nostri colori".

Il tabellino

Rucker San Vendemiano vs Fiorenzuola Bees 95-49 (26-10; 54-18; 73-36)

Rucker San Vendemiano: Tassinari 14; Borin ne; Murri 12; Picarelli 6; Pagani 22; Sinagra ne; Ononaife 11; Bedetti 7; Della Cia 2; Morici 2; Cebasek 19. All. Campanella.

Fiorenzuola Bees: Mazburrs 2; Biorac 6; Obljubech 5; Bottioni 2; Cecchinato 15; Korsunov 11; De Zardo 4; Cecchi 2; Ceparano; Crespi 2; Ambrosetti ne. All. Del Re.