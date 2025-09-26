Benedusi torna con due medaglie dagli Italiani di canottaggio

Può essere veramente soddisfatto Amedeo Benedusi per la sua doppietta in quel di Pusiano, sulle acque comasche del lago di Eupilio, dove si sono svolti i Campionati Italiani societari di canottaggio. Il classe 2005, originario di Monticelli e tesserato per la Flora Activa di Cremona, ha gareggiato nel quattro di coppia misto ottenendo il secondo posto e nel due senza arrivando sul gradino più basso del podio. Un pizzico di rammarico per la gara nel quattro di coppia misto Over 17: Benedusi si è presentato con i compagni di squadra Giorgia Arata, Alice Rossi e Giacomo Mari, completando il tragitto in 6'41”05, arrivando alle spalle della formazione della Saturnia che ha vinto in 6'39”16. Davvero minimo il distacco, ma rimane comunque l'ottimo argento che Amedeo ha portato a casa insieme a Giorgia Arata, anche lei di origini piacentine visto che il nonno era di Caorso. Nel due senza Over 17 Benedusi ha terminato la gara in 7'04”32 in coppia con Giacomo Mari, medaglia di bronzo per loro dietro ai forti equipaggi della Limite Sc (primi con il tempo di 6'55”88) e della Sampierd Sc (secondi in 7'01”04).