Benedusi vola sull’acqua: oro agli Italiani universitari

Ottimi risultati per i piacentini impegnati ai Campionati italiani universitari di canottaggio che si sono svolti a Sabaudia. Il monticellese Amedeo Benedusi ha gareggiato in equipaggio misto con i colori del Cus Pavia, trionfando nella specialità del Doppio Pesi Leggeri insieme al compagno Leonardo Negri. Grande prestazione della coppia che ha portato a casa il titolo italiano universitario terminando il percorso in 8'17”31 davanti all'altro duo del Cus Pavia formato da Pietro Ortu ed Edoardo Nicolin che hanno fermato il cronometro sui 9'13”63. Terzo posto poi per lui in barca con Simone Fusaro, Leonardo Negri e Nicolò Boiocchi nel 4 senza Senior sprint (500 m) in 1'27”77 dietro a Cus Pisa e Cus Ferrara e altro gradino più basso del podio nel 4 senza Senior 200 m con il tempo di 6'45”70 alle spalle di Cus Insubria e Cus Pavia. Da segnalare anche la prestazione degli altri due piacentini in gara, Gemma Ghinelli e Leonardo Ghioni, che hanno gareggiato con la squadra del Cus Genova nel doppio misto sui 500 m conquistando la medaglia d'argento: Ghinelli ha poi vinto un altro argento nella stessa specialità in singolo e infine un bronzo nel 4 di coppia misto sui 2000 m