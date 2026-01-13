Bianchetti meteora biancorossa, l'esterno dice addio al Piace

Undici presenze da subentrato e un assist. Sono i numeri con i quali Christian Bianchetti, esterno 22enne arrivato nel corso del mercato estivo, dice addio al Piacenza. La risoluzione con il giocatore è stata comunicata oggi, martedì 13 gennaio, attraverso un comunicato diramato da via Gorra. Bianchetti dovrebbe accasarsi a breve alla Leon, società di Serie D inserite nel girone lombardo (B). Si attende il nome del sostituto, probabile che il ds Carlo Zerminiani proceda con il tesseramento di Raul Asencio, attaccante che da alcuni giorni è aggregato alla rosa di mister Arnaldo Franzini.