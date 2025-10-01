Blitz di Dallavalle al Dordoni ed è subito pieno di entusiasmo

Fresco di rientro dal Giappone, Andra Dallavalle, neo vicecampione del mondo di salto triplo, non ha lasciato trascorrere troppo tempo per un blitz al Dordoni dove ad attenderlo c'era un nugolo di giovanissimi. Dallavalle, che ora è tesserato per le Fiamme Gialle ma è cresciuto nella società biancorossa presieduta dal padre Fabrizio, è stato "assaltato" dai giovanissimi atleti che attendevano con ansia l'incontro con il campione di Gossolengo. Dallavalle ha confermato anche le proprie doti di ragazzo umile e disponibile, concedendosi all'entusiasmo dei piccoli dell'Atletica Piacenza.